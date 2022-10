Scafati. Russo: Salvati insensibile alla cura degli spazi verdi (video)

Parco primato e Parco Bianca ed Elettra. Due aree vedi attrezzate nel centro del popoloso quartiere di Via Della Resistenza. A mettere in evidenza lo stato di abbandono dei due parchi il consigliere comunale di “Insieme per Scafati” Michele Russo.













Finanziamento perso?

Il consigliere Russo mette in evidenza che “del finanziamento per la manutenzione del Parco Bianca ed Elettra di circa 60.000 euro si sono perse definitivamente le tracce e non sono mai state smentite le voci che vogliono che siano stati persi i fondi”. Per Russo “L’Amministrazione è totalmente silente ed inattiva” sulla questione.

Il servizio è di Tiziana Zurro