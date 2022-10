Basket. Givova Scafati, in vendita i tagliandi per la sfida ai campioni d’Italia dell’Olimpia Milano.

Arrivano le “scarpette rosse”

Procede a gonfie vele la prevendita per la seconda giornata del massimo campionato nazionale di pallacanestro tra Givova Scafati ed Olimpia Milano, in programma domenica 9 ottobre alle 16:00.

L’arrivo delle “scarpette rosse” in terra campana sta facendo gola a tantissimi tifosi ed appassionati dell’agro e non solo, in tantissimi al PalaBarbuto per salutare la nuova Givova e non perdersi l’occasione di gustarsi dal vivo i Campioni d’Italia in carica.

Gremire il palazzo di Viale Giochi del Mediterraneo e colorarlo di gialloblù l’imperativo per aiutare il roster scafatese a tentare l’impresa.

Info Biglietti

Di seguito si elencano le modalità d’acquisto:

VENDITA TRAMITE RIVENDITORI AUTORIZZATI: https://www.go2.it/rivenditori_pdf.php?fbclid=IwAR258kYE7iLga8o0y1NDi3fH57tLOM_YXm3TjOhOnEhgtYM8BGlJe_yAMMM

PREVENDITA PRESSO GLI UFFICI DEL PALAMANGANO:

Mercoledì 5 ottobre dalle ore 16:30 alle ore 18:30;

Giovedì 6 ottobre dalle ore 16:30 alle ore 19:30.