Giacomo Aula, musicista jazz di fama internazionale torna a Sarno

Sarno. Torna ad esibirsi nella città dei Sarrastri il pianista jazz di fama internazionale, Giacomo Aula.

Gli Hot Red Keys e la pandemia

Dopo due anni dall’ultima esibizione presso il teatro intitolato a Luigi De Lise a Sarno, infatti, il jazzista si riunirà, sabato otto ottobre, con la stessa band, gli “Hot Red Keys” per una serata all’insegna della buona musica prevista per questo sabato presso l’Antica Caffetteria del Centro. Per l’appuntamento, Giacomo Aula non conterà solamente sulla stessa compagine che lo ha accompagnato durante l’ultima esibizione nella sua cittadina d’adozione. Le note di un particolarissimo organo proveniente dal Giappone – con tasti rossi, da cui il nome “Hot Red Keys” – risuoneranno nel centro cittadino e segneranno le sorti di un evento destinato a riscuotere enorme successo.

Le dichiarazioni del jazzista

Tanta è dunque la trepidazione, non solo per il musicista internazionale ed i suoi colleghi, riuniti per l’occasione, ma anche per tutto il resto dell’organizzazione. “Sono molto felice di poter ritornare a Sarno – ha detto dunque Giacomo Aula – anche perché, è proprio qui di fronte al Teatro De Lise, che abbiamo suonato per l’ultima volta prima del lock-down dettato dalla pandemia. Dopo due anni, dunque, il cerchio si chiude con un bel segno di speranza.”.

Carmela Landino