La Magnifica e Agro24: tra comunicazione e informazione (video)

La Magnifica e Agro24: tra comunicazione e informazione. Una nuova sede per la società che si occupa di marketing, grafica e comunicazione

La Magnifica e Agro24: tra comunicazione e informazione

Una nuova sede per La Magnifica, società che si occupa di marketing, grafica e comunicazione. A tagliare del nastro della nuova struttura sita in via nazionale ad Angri l’Amministratore Unico Francesco Pepe circondato dal suo team di giovani e validi professionisti.

C’è anche Agro24

Nella nuova sede della società ha trovato spazio anche la redazione di Agro24. La magnifica ha scelto di puntare anche sull editoria.

Il servizio è di Tiziana Zurro