Nel Rione Luzzatti, alcune persone stavano allestendo un palco improvvisato per poter cantare in occasione del compleanno di una donna. I carabinieri hanno sgomberato l'area prima che il concerto potesse iniziare.

Ieri sera, intorno alle 23, i carabinieri della compagnia Napoli Stella e del nucleo investigativo del comando provinciale di Napoli sono intervenuto in piazza Lo Bianco, nel Rione Luzzatti, dove alcune persone stavano allestendo un palco improvvisato per poter cantare in occasione del compleanno di una donna. I carabinieri hanno sgomberato l’area prima che il concerto potesse iniziare.

Rosa Doberdò

Fonte Nac/ Dire