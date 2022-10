Pompei. Cinquantamila visitatori in città domenica 2 ottobre

“Domenica al Museo”

Domenica 2 ottobre sono coincise, nella stessa giornata, l’iniziativa incentivante “domenica al Museo” e la ricorrenza della recita della Supplica alla Madonna del Rosario. Grazie anche alla splendida giornata, sono arrivati a Pompei più di 50 mila visitatori. In parte hanno visitato, già dalla mattinata, gli scavi archeologici, altri si sono soffermati in piazza Bartolo Longo, dove sul sagrato del Santuario è stato allestito un altare all’aperto per Santa Messa. Alle ore 12, come da tradizione, è cominciata la recita della Supplica alla Madonna di Pompei.

La Supplica

Molte famiglie campane hanno partecipato nella mattinata al rito religioso in piazza e nel pomeriggio, dopo aver pranzato in un ristorante del centro urbano, hanno visitato gli Scavi archeologici, approfittando della gratuità mensile e la possibilità di accedere alla mostra “Arte e Sensualità nelle case di Pompei”.

Commercianti soddisfatti

Molto lavoro per la Forze di Polizia Pubbliche (carabinieri, pubblica sicurezza e vigili urbani) per assicurare ordine e legalità e tanta gente in giro a spasso tra negozi, bar, chioschi, ristoranti e bancarelle di Pompei. Gli affari sono stati lucrosi, nella prima domenica d’ottobre, per il ceto commerciale locale, gli esercizi pubblici e tutta la filiera dell’accoglienza turistica.

Le preoccupazioni

Gli operatori intervistati hanno però manifestato il timore che siamo al giro di boa. Significa che sta per chiudersi un ciclo economico e ne seguirà uno diverso, certamente meno favorevole. Influenzato dalla fine della bella stagione ma anche (e soprattutto) dai riflessi negativi della guerra in Ucraina sull’economia. Intanto la pandemia registra segni di ripresa. Circostanze che indurranno presumibilmente il ceto popolare a modificare stile di vita. Probabilmente con taglio alle spese dedicate a gite e vacanze.