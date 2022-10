Recupero del borgo Terravecchia a Sarno

Restauro del borgo di Terravecchia per rilanciare il patrimonio storico e culturale cittadino.

Sarno. Restauro del borgo di Terravecchia per rilanciare il patrimonio storico e culturale cittadino.

La collaborazione tra il Comune e l’associazione

È questo quanto sta avvenendo anche a Sarno, dove grazie alla collaborazione tra la Giunta cittadina, guidata dal sindaco Giuseppe Canfora, e l’associazione “Il Didrammo”, la quale detiene la gestione dello storico borgo sarnese.

La progettualità

In particolare, l’associazione ha avanzato richiesta presso gli uffici competenti del Palazzo di Città, di poter avere accesso, tramite l’Ente comunale, ai fondi stanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, i quali sono volti a finanziare proprio il recupero della storia e della cultura dei borghi cittadini, inserendoli così anche in un percorso di rilancio più ampio.

Nella richiesta, il presidente dell’associazione ha dunque domandato di potersi avvalere delle competenze dei tecnici specializzati del Comune, al fine di approvare uno studio di fattibilità che potesse garantire l’accesso al finanziamento.

Il futuro

La Giunta ha collaborato fin da subito in tale senso, ed ha stabilito, come riferito nel bando specifico, che l’associazione dovrà farsi carico della struttura anche per i cinque anni successivi al provvedimento.

Carmela Landino