Scafati. Approvazione del bilancio, la nota di “Insieme Per Scafati”

L’amministrazione Salvati approva in extremis un bilancio fallimentare: grazie ad una operazione di becero trasformismo e salvata per un voto, da un Consigliere comunale che ha tradito il voto e la fiducia di chi lo aveva collocato all’opposizione. Un Consigliere, tra l’altro, che non era nemmeno tra gli eletti ed era subentrato in consiglio da poche settimane e solo a seguito della prematura scomparsa del collega Alfonso Carotenuto.

Proprio da Alfonso ci venne un ultima immensa e commovente lezione di dignità e coerenza, quando già sofferente venne in aula a votare la sfiducia al Sindaco. Il nostro gruppo “Insieme per Scafati” in questi tre anni e più di consiliatura è sempre stato fermo, deciso e coerente nella sua funzione di opposizione: non siamo mai rimasti silenti su nulla, non siamo mai scesi a compromessi, abbiamo sempre denunciato – dentro e fuori l’aula- in tutte le sedi ciò che andava contro gli interessi della città.

Mai silenti su tutti i temi e su tutte le scelte scellerate di questa amministrazione, che non ha prodotto nulla di concreto e che si è contraddistinta solo per i tanti cambi di casacca e di poltrona, cambi di cui si parla anche in queste ore come contropartita al voto sul bilancio. Continueremo per questo, per il bene della città, sulla strada della dura opposizione a Salvati, strada sulla quale – per essere chiari – non accettiamo lezioni da nessuno.

Michele Russo

Michelangelo Ambrunzo

Michele Grimaldi