Scafati. Quartucci salva Salvati: bilancio approvato

Salvati è salvo! Passa il bilancio previsionale 2022-24 rilanciando inaspettatamente l’amministrazione guidata dal medico Cristoforo Salvati. Il tredicesimo voto è quello del consigliere comunale neo entrato Filippo Quartucci che beffa le opposizioni, ma soprattutto il centrosinistra.

La ciambella di Salvati

Quartucci è subentrato in assise al compianto Alfonso Carotenuto. Un precedente per Quartucci: già durante l’amministrazione Aliberti, fu artefice di un fatto analogo. Salvati, per il momento, con una maggioranza sul filo, tenterà in ogni modo di rilanciare la propria azione amministrativa. Non sarà facile.