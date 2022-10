Sport. Us Angri: il presidente Lanzione difende il progetto e Floro Flores

Il presidente dell’US Angri Armando Lazione difende la gestione tecnica di Antonio Floro Flores e chiede ai tifosi supporto per l’inizio di un progetto solamente ai suoi albori. Sono iniziati a nascere diversi dubbi sulla squadra grigiorossa dopo i primi deludenti risultati di inizio stagione, con quattro sconfitte consecutive nelle ultime quattro in campionato.

Una squadra che ha deluso finora

Un blackout dal punto di vista dei risultati dopo la buona partenza contro l’Aprilia, con prestazioni molto altalenanti nelle settimane e nelle stesse partite, con le preoccupanti sconfitte in casa in particolare con Nola e Ilvamaddalena. Un allarme evidente per la piazza, che ha reagito con le prime contestazioni nei confronti del mister ex calciatore di serie A, colpevole secondo i fans di non esser stato capace di dare personalità alla squadra e soprattutto tenuta in mezzo al campo soprattutto in fase difensiva, con i grigiorossi che detengono la provvisoria maglia nera della difesa del campionato con 11 gol subito in 5 gare. Floro Flores nell’ultima conferenza stampa post partita ha ammesso le difficoltà mostrate, chiamando all’importante reazione già a partire da Domenica contro il Cassino Calcio.

La determinazione di Lanzione

La dirigenza ha voluto esprimere la propria vicinanza al tecnico con le parole del presidente Armando Lazione, che ha lanciato un messaggio ai tifosi ricordando gli obiettivi futuri della società:” Abbiamo analizzato insieme a tutta la società il difficile momento della squadra dopo l’ultima cocente sconfitta di domenica scorsa. Tutta la società si rende conto dell’amarezza dei tifosi, più che giustificabile, ma posso assicurare in termini di assoluta certezza che tutta la compagine sociale é unita e compatta più che mai nella sua volontà di voler perseguire il bene dell’Unione Sportiva Angri 1927 ed il rilancio del progetto calcistico”. Affermato l’amore della maglia e l’ambizione sportiva, Lanzione passa a parlare della squadra: “Nonostante i risultati non siano in linea con le aspettative, l’intera società si aspetta una immediata reazione da parte del tecnico e della squadra in grado di invertire presto la tendenza negativa. L’Unione Sportiva Angri 1927 é un valore assoluto e rappresenta l’unico momento di autentica aggregazione sociale nella nostra comunità e noi siamo pronti a difenderla”. Fiducia a tempo determinato per Floro Flores, che può lavorare tranquillo nel prossimo periodo consapevole però di dover dare già dalla prossima trasferta laziale importanti risposte sul campo.