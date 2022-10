Angri. Palazzo Doria ospita una delle migliori mostre degli ultimi anni. Lo scrittore americano Hemingway in mostra per ventitré giorni

Angri. Il fantastico viaggio di Hemingway a Palazzo Doria (video)

Palazzo Doria, o Castello come lo si voglia definire, ospita una delle migliori mostre degli ultimi anni. Lo scrittore americano Ernest Hemingway in mostra per ventitré giorni. Spazi espositivi bene articolati con collegamenti molto precisi e interessanti per la Bio di Hemingway che si fondono perfettamente con i dipinti realizzati dall’architetto Renaldo Fasanaro promotore di questo interessante evento, grazie soprattutto all’impegno della Pro Loco del presidente Aldo Severino.

Hemingway e gli intellettuali

Il percorso iniziale nella pinacoteca propone il rapporto con di Hemingway gli intellettuali del suo tempo: europei e, soprattutto, quelli americani tra cui Whitman giornalista e scrittore.













Il rapporto con la natura e le donne

Bella anche l’esposizione del suo rapporto con la natura selvaggia e le donne che Hemingway ha vissuto con particolare intensità.













La simbologia

La simbologia animale nei suoi scritti dalle ‘Verdi Colline D’Africa’ e al romanzo per eccellenza ‘Il vecchio e il mare’ vengono bene descritti lungo questo spazio espositivo che Fasanaro illustra.











Il servizio è di Luciano Verdoliva