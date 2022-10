Angri. Ottobre denso di appuntamenti per “Angri Città d’Arte”

Gli appuntamenti culturali

La Pro Loco Angri fino al 23 ottobre proporrà molti appuntamenti di arte, cultura, spettacoli e incontri culturali. Oltre quelli inseriti nella Mostra evento di Renaldo Fasanaro su Ernest Hemingway, sono previste presentazioni di libri il 6, il 10, il 13 e il 19 ottobre.

“La casa della domenica”

Si parte giovedì 6 ottobre con il libro di Maddalena Della Valle “La casa della domenica” che racconta la storia di Mila , una bambina dolcissima, ma anche tormentata e sola. Da quando i suoi genitori si sono separati, scaricando su di lei la loro faida senza fine, è stata travolta da un effetto a valanga di sensi di colpa, che ha destabilizzato la sua infanzia. Nella casa della domenica, dove il padre vive insieme alla sorella e dove lei è costretta ad andare ogni settimana, conosce l’umiliazione di non sentirsi amata; per sette lunghi anni sente su di sé solamente collera, disprezzo ed estraneità, chiudendosi sempre di più in un mutismo solitario. Circondata da adulti privi di tenerezze nei suoi confronti, inizia a rifugiarsi nel suo mondo ricco di colori e sfumature, circondandosi dei personaggi delle sue favole preferite, che le aprono una porta verso una vita in cui comunque è previsto un lieto fine. Alla presentazione parteciperà il presidente dell’Ordine dei giornalisti della Valle del Sarno prof. Salvatore Campitiello per un saluto istituzionale.

Le prossime presentazioni di libri

Le altre presentazioni in programma sono il 10 ottobre con il libro di Giancarlo Forino “Angri e San Giovanni. Chiesa, opere d’arte, culto e feste”. Partecipano con l’autore, Luigi D’Antuono presidente Centro Iniziative Culturali, Filippo Toriello dirigente del Liceo Statale di Angri “ Don Carlo La Mura” e Don Enzo Leopoldo parroco Collegiata San Giovanni Battista Angri, modera Aldo Severino. Il 13 ottobre, Francesco D’antuono “L’inquilino dentro”, modera Rosa Doberdò e il 19 ottobre il libro di Salvatore Claudio D’Ambrosio “Ho ancora gli occhi da cerbiatto”, con la moderazione di Chiara Bruno.

L’invito

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare. Ingesso gratuito e libero con posti a sedere fino ad esaurimento.