Si libera della cocaina in scooter, arrestato 22enne.

I carabinieri della sezione radiomobile di Castellammare di Stabia (NA) hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 22enne del posto.

Quando i militari gli hanno imposto l’alt, il giovane era in sella al suo scooter e ha lanciato via un bussolotto di plastica. Recuperato l’involucro, all’interno 11 dosi di cocaina. Il ragazzo è finito ai domiciliari, in attesa di giudizio.

Rosa Doberdò

Fonte La presse