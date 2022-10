Napoli. Accoltellato alle gambe e al braccio durante un furto d’auto

Secondo la prima ricostruzione un 28 enne era alla guida della sua auto e sarebbe stato colpito per portargli via il veicolo. Sono in corso indagini condotte dai militari dell'Arma.

Napoli: 28 enne accoltellato a gambe e braccia durante furto auto.

Il fatto

Un 28 enne di Giugliano (NA) è ricoverato all’ospedale di Frattamaggiore dopo essere stato ferito con un’arma da taglio a una gamba, braccio e spalle durante il tentativo di rubargli l’auto. Non è in pericolo di vita. È successo questa notte quando i carabinieri del Nucleo radiomobile di Caivano sono intervenuti nel pronto soccorso dell’ospedale per l’uomo ferito.

La ricostruzione

Secondo la prima ricostruzione il 28enne era alla guida della sua auto e sarebbe stato colpito per portargli via il veicolo. Sono in corso indagini condotte dai militari dell’Arma.

Rosa Doberdò

Fonte La presse