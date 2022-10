Pompei. Rinvenuta pietra miliare in cantiere di lavori pubblici EAV

La scoperta

Sono in corso accertamenti della Soprintendenza di Napoli per esaminare l’area interessata dove è stato trovato il reperto e valutarne la datazione.

Il ritrovamento è stato fatto a pochi metri di profondità dal piano di calpestio. Per quel tratto di strada (ad un livello sottostante di una decina di metri) passava per Pompei l’Antica strada per Nuceria, successivamente ad un piano superiore fu costruita, intorno alla fine del 700, la strada Regia per le Calabrie.

Una pietra miliare

Nel corso dei lavori di abbattimento della cappella della Casa di Riposo di Pompei (che sarà ricostruita sul lato opposto della strada) è stata trovata una pietra miliare. Per questo motivo è stata chiusa l’area in attesa di ulteriori accertamenti. Il cantiere ha in corso opere pubbliche urbanistiche relative al progetto EAV per l’eliminazione di 4 passaggi a livello della Circumvesuviana.

I controlli dei funzionari

Sono pervenuti funzionari della Soprintendenza di Napoli competenti per il territorio interessato perché riguardo alle responsabilità di controllo e tutela il comune di Pompei è stato diviso in due dall’ultima legge (l’area occidentale rispetto Al Santuario di Pompei e tutta la Piazza Bartolo Longo è sotto tutela del Parco Archeologico di Pompei, mentre la parte rimanente del centro mariano fino al confine con Scafati è gestito dalla Soprintendenza di Napoli).

L’esame del reperto

Nell’area del rinvenimento (interno al cantiere) sono stati sospesi i lavori pubblici mentre il reperto antico è stato prelevato dai funzionari della Soprintendenza di Napoli che provvederanno ad esaminarla per stabilire se si tratta di una pietra miliare dell’Antica Pompei o il segnale stradale trovato nei lavori di abbattimento della cappella della Casa di Riposo è di epoca murattiana.