Proseguono i lavori ad Angri sulla SP 319

Messa in sicurezza delle strade provinciali. L'importo stanziato per Angri è di euro 68.160,41.

Interventi ad Angri

La Provincia di Salerno continua il suo lavoro sul territorio per la messa in sicurezza delle strade provinciali. In questo caso l’intervento riguarda il comune di Angri sulla SP 319 per un importo di euro 68.160,41.

Il presidente della Provincia Strianese

“Si lavora ancora – dichiara il Presidente Michele Strianese – sulla SP 319 ad Angri (zona cavalca ferrovia Santa Lucia) dove è stato realizzato il nuovo manto di asfalto e si è passato alla posa in opera della nuova segnaletica stradale orizzontale e verticale. La Provincia non si ferma. Cose concrete per la sicurezza delle persone.”