Sarno. Emergenza sicurezza, Sirica rispolvera una delibera del 2015

Dopo anche l’ultimo caso di violenza becera registrato nella notte tra lunedì e martedì in via Campo Sportivo, con tre auto vandalizzate, l’allarme sicurezza continua a suonare sempre più forte a Sarno. Sono giorni difficilissimi per il comune del sindaco Giuseppe Canfora, con l’opposizione che incalza il primo cittadino ad un’apertura di un tavolo con gli enti preposti, anche riprendendo le necessità storiche sul territorio. Questa mattina è stata sporta denuncia per l’atto vandalico subito da tre veicoli parcheggiati nella zona dello stadio “Felice Squitieri”, ritrovatesi completamente devastate da parte probabilmente di un gruppo di persone per ragioni non ancora conosciute. Una vera e propria dimostrazione di forza e non legata a meccaniche di effrazione e furto, l’ennesima dimostrazione della matrice violenta che stagna sulla città negli ultimi giorni dopo gli episodi incresciosi di spari e furti. L’amministrazione del primo cittadino Giuseppe Canfora ha bocciato l’azione della Giustizia, chiedendo risposte più adeguate. Nel frattempo però l’opposizione politica ricorda gli impegni presi dal consiglio comunale sul tema sicurezza, includendo anche la partecipazione delle forze dell’ordine.

Le parole di Enrico Sirica

“Nel lontano 2015, prima amministrazione Canfora, l’intero consiglio approvò una proposta, che vedeva come primo firmatario il sottoscritto, ma che da allora nulla è stato fatto in merito. Maggioranza e minoranza ribadirono, in consiglio comunale, che occorreva alzare il tiro per far fronte al problema della sicurezza. In tal senso, si approvò all’unanimità un atto deliberativo che conteneva una serie di misure per prevenire e contrastare fenomeni di illegalità, di delinquenza comune e di criminalità organizzata” sono le parole di Enrico Sirica, coordinatore locale sarnese di Fratelli D’Italia, che specifica:” Tra le proposte approvate, quella di costituire, nell’ambito del “Patto per Sarno sicura”, una “cabina di regìa” nominata dal Prefetto di Salerno, della quale dovevano far parte un rappresentante della Questura di Salerno, uno dell’Arma dei Carabinieri, uno della Guardia di Finanza e, per il Comune di Sarno, il comandante della Polizia Municipale”.