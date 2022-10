Angri. Apertura Bretella M2, lo stato dei lavori: parla Antonio Mainardi (video)

Angri. Apertura Bretella M2, lo stato dei lavori: parla il vice sindaco Mainardi sul posto per un sopralluogo e verificare la situazione dei lavori di messa in sicurezza

Apertura della bretella M2 che collega via Paludicella con via Stabia. Il vice sindaco di Angri Antonio Mainardi si è recato sul posto per un sopralluogo e verificare la situazione dei lavori di messa in sicurezza del tratto stradale Per avere una visione più chiara in attesa dell’ennesimo incontro a Sant’Antonio abate con il sindaco Abagnale e tutti gli attori coinvolti nella messa in sicurezza della strada. L’ennesima conferenza dei servizi prevista nelle prossime ore dovrà infatti stabilire eventualmente l’apertura anche se temporanea e a transito ridotto lungo la bretella.













Il semaforo

Indispensabile per la sicurezza del tratto della bretella M2 l’impianto semaforico. L’istallazione dell’impianto semaforico lungo il tratto tra le rotatorie intermedie è infatti un punto di sicurezza fondamentale anche per i pedoni che percorreranno la strada dotata anche di marciapiedi che inizialmente non erano stati previsti nella fase progettuale.













Tempi di apertura non ancora chiari

Non è ancora perfettamente chiaro quando sarà aperta la bretella dipenderà molto dallo stato dei lavori e dalla messa in sicurezza del tratto che verrà discusso in una conferenza dei servizi prevista appunto nelle prossime ore.

Il servizio è di Aldo Severino