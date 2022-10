Angri. Collaudo antincendio al nuovo edifico “Galvani Opromolla”

Collaudo antincendio al nuovo edifico della “Galvani Opromolla” di Via Dante Alighieri. Imminente, quindi, l’apertura del nuovo plesso scolastico che ospiterà la storica scuola media “Opromolla”. Mancano alcuni piccoli dettagli di natura tecnica per la consegna e dare il via alla fase di trasloco degli arredi scolastici e suppellettili.

Il trasferimento

Il trasferimento in toto della vecchia “Opromolla” non dovrebbe avvenire prima della ripesa delle attività scolastiche post natalizie per evitare ulteriori interruzioni delle attività didattiche. Quindi è certo che il ritorno a scuola, nel caso nel nuovo plesso del polo scolastico di Via Dante Alighieri, degli alunni della “Opromolla” dovrebbe avvenire il prossimo 9 gennaio con la ripresa delle attività scolastiche dopo le festività natalizie.

Luciano Verdoliva