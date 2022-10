Pagani. Approvato il bilancio consolidato in Giunta

Via libera dalla giunta sul bilancio consolidato 2021, si aspetta ora la convocazione dell'assise ma c'è soddisfazione per l'ente che vive il dissesto finanziario

Pagani, approvato in giunta comunale il bilancio consolidato 2021, l’amministrazione De Prisco compie un altro passo verso l’uscita dal dissesto finanziario. Arrivano notizie importanti dal comune dell’agro, che raccontano di una macchina comunale ormai al passo con i tempi di discussione e deliberazione degli atti di bilancio.

Le condizioni di crisi

L’amministrazione di palazzo San Carlo ha dovuto gestire nei primi due anni non solo le condizioni del dissesto economico, ma anche un grande lavoro di assestamento economico dell’ente, con bilanci risalenti ad anni precedenti accavallati a rendiconti di gestione attuali. Una situazione caotica dalla quale l’amministrazione De Prisco è riuscita ad uscirne ufficialmente a luglio dell’anno corrente, quando in consiglio comunale è stato approvato il bilancio previsionale 2022-24. Ora, a due anni dall’insediamento del sindaco Lello De Prisco, viene approvato in tempi regolari il bilancio consolidato per l’anno 2021, constatando ormai il clima di normalità economica-amministrativa di cui gode l’ente paganese. L’esercizio finanziario 2021 chiude con un attivo di 7.471.136,43 euro, rappresentando così, almeno sui numeri, l’ennesimo anno di ricostruzione del tessuto economico-amministrativo. Una situazione più dolce che permetterà, in concomitanza con l’approvato bilancio previsionale, nuove assunzioni negli uffici comunali, così come un potenziamento dei servizi sul territorio.

Il rilancio dell’amministrazione De Prisco

“A due anni ho bisogno di togliermi qualche sassolino dalle scarpe” ha dichiarato in più occasioni il primo cittadino Lello De Prisco, fiero del lavoro portato avanti ma infastidito dalle polemiche dell’opposizione che hanno accompagnato l’azione amministrativa:” Era tutto più difficile, i bilanci accumulati ci hanno dato non pochi problemi. La frase più amara che posso sentire dice che questa città manca di una guida, ma non è così, è congettura di chi non vede la realtà. Abbiamo portato 15 milioni di euro di lavori in città tra cantieri per le scuole, lavori di rifacimento di rete fognaria e altri progetti . Siamo nella fase di normalità, ora possiamo assumere, aprire le buste dei bandi, mettere a sistema i primi cantieri”. In particolare l’attenzione è rivolta alle assunzioni legate ai capitoli di bilancio, con 28 nuovi posti di lavoro che saranno assegnati a palazzo San Carlo nei prossimi mesi.