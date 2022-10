Pagani. Partecipata SAM nel mirino del sindaco De Prisco (video)

Il sindaco di Pagani Lello De Prisco è una furia nei confronti della SAM, si prospetta un cambio importante nell’assest manageriale, ma tanta è la rabbia anche nei confronti dei dipendenti. Il primo cittadino della città di Sant’Alfonso non ha mai negato problemi, soprattutto negli ultimi mesi, rispetto il lavoro della propria società partecipata, considerata non all’altezza del compito di cura della città. Il focus si è sempre concentrato però sulle attività dei cantieri e in particolar modo degli operai, aumentati anche di numero dopo le circa quasi 20 assunzioni a tempo determinato.













La precisazione di De Prisco

Il primo cittadino in un intervento ad hoc a fugare ogni dubbio sulla questione parte proprio da questo aspetto che ha determinato un altro fenomeno, coincidente e parallelo. Lo stop degli straordinari e l’inizio delle lamentele dei lavoratori. In questo senso, diverse sono state le richieste da parte dei sindacati di incontri urgenti per provare a ripianare un conflitto interno all’azienda e la sua classe lavoratrice, insoddisfatta delle strategie di manager e amministrazione. In tal senso, De Prisco ha sempre chiuso la porta, relegando le lamentele come non costruttive.



















Gli straordinari

“La scelta di togliere gli straordinari ha arrecato danno a qualcuno, ma è stato fondamentale per reperire i fondi delle nuove assunzioni” specifica De Prisco, passando poi alla nota dolente:” C’è da parte dell’amministrazione un ragionamento sul cambiare l’assest manageriale perché non risponde alle esigenze politiche e programmatiche di quest’amministrazione, posto che quest’amministrazione paga, ringrazia e non ha debiti con nessuno, né con gli operai né con la dirigenza”. Un addio servito su un piatto d’argento quindi per l’amministratore unico Mario Carpentieri, che con molta probabilità potrebbe non essere l’unico a pagare i risultati di una società che non ha dato impressione, né alla politica né alla cittadinanza, di essere all’altezza del lavoro di cura a cui è incaricato.











Messaggio ai sindacati

“Mi aspetto dai sindacati un aiuto” conclude infine De Prisco “Un aiuto, non una difesa a oltranza di chi non lavora, perché chi non lavora va a casa e quando una squadra non va bene pagano le figure di responsabilità”.











La risposta dei sindacati

Dopo le ultime parole del sindaco non è mancata però la risposta di Antonio Capezzuto, Segretario Generale della Funzione Pubblica CGIL Salerno. Le lamentele dei lavoratori, secondo il sindacalista, non sono “difesa a oltranza di chi non lavora”, ma segnalazioni importanti su problemi veri che vivono i cantieri. L’esempio più significativo riguarda la sicurezza nei luoghi d’intervento, con un parco automezzi considerato estremamente vecchio e senza manutenzione adatta.

Il servizio è di Alfonso Romano