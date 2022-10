Pompei. La commemorazione del beato Bartolo Longo

5 ottobre 2022. La festa del beato Bartolo Longo, celebrata nella ricorrenza con una processione nel centro mariano ricorda il 150esimo anniversario dell’arrivo del beato Bartolo Longo a Pompei.

Non si tratta solo di una solenne commemorazione che ha un significato civile e religiosa perché parliamo del fondatore della Nuova Pompei ma anche per la miracolosa iniziativa del credente che ha creato nel centro di una “valle abbandonata” un santuario del culto mariano che ha diffuso nel mondo la pratica di devozione alla Madonna con la preghiera del Rosario.

Si tratta anche dell’occasione del rinnovato impegno.

È questo il senso delle iniziative pensate congiuntamente dall’Ente comunale e dall’Ente religioso per celebrare l’evento che cambiò per sempre la Valle di Pompei, che nel 1872, quando il giovane avvocato pugliese vi giunse per amministrare le proprietà della contessa Marianna Farnararo, vedova De Fusco, versava in uno stato di grande povertà, isolamento civile, ignoranza ed arretratezza economica.