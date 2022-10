Sarno, il Comitato “Insieme per la salute” scrive al sindaco

Il comitato “Insieme per la salute” – Sarno scrive al primo cittadino, Giuseppe Canfora, per ottenere risposte.

L’obiettivo del Comitato

Lo scopo, hanno spiegato dai vertici del consesso, è quello di dare seguito alle intese avviate durante la riunione di V Commissione Sanità dello scorso nove agosto, e cercare, in questo modo, di attenzionare, affrontare e risolvere le criticità che da lunghissimi mesi attanagliano il “Martiri del Villa Malta”, nosocomio cittadino.

La richiesta avanzata al sindaco

Nella richiesta si legge dunque che è richiesto di “sollecitare la definizione di un nuovo incontro della suddetta Commissione, al fine che, insieme al Presidente della stessa, il dottor Vincenzo Alaia, possa partecipare ai lavori anche il Direttore Generale della ASL Salerno, l’ingegner Gennaro Sosto.

Già da tempo abbiamo formalmente richiamato il Presidente Alaia ad nuovo incontro ed il Direttore Generale Sosto all’interessamento alle sorti del nostro Ospedale, ma non abbiamo avuto risposta alcuna”, si legge ancora nella missiva.

Le necessità emerse

Ad emergere, quindi, ancora una volta sono lo stato di crisi ed emergenza che si vive nella maggior parte delle divisioni del polo ospedaliero, compreso il Pronto Soccorso, che, nonostante alcuni piccoli segnali di miglioramento, non è ritornato ancora all’erogazione delle abituali prestazioni, sia in numeri che in qualità.

Carmela Landino