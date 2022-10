Sarno. Partiti lavori di restyling del verde pubblico

Sarno, su Corso Amendola al via la sostituzione di circa 25 alberi danneggiati irreparabilmente dai forti venti degli ultimi anni. L’amministrazione del sindaco Giuseppe Canfora continua a dimostrare estrema attenzione al verde pubblico, portando a termine una serie di interventi importanti da un punto di vista dendrologico anche sotto la forte dei volontà dei cittadini.

I danni meteorologici

Non sono mancate infatti segnalazioni da parte dei cittadini rispetto le condizioni delle piantumazioni nell’area, ormai completamente rovinate dagli eventi meteorologici degli ultimi anni. Il primo allarme fu lanciato inizialmente nel novembre del 2020, quando un forte aeromoto ha sradicato parte degli alberi poi sistemati da una ditta specializzata, che non è riuscita però a recuperare il patrimonio verde danneggiato. “L’intervento consiste nella rimozione e ripiantumazione di 25 Ficus Australis sul Corso Giovanni Amendola, nella rimozione e potatura di 28 Ficus Australis in Viale Margherita nonché nella piantumazione di 5 tigli in Viale Giovanni Paolo II” sono gli interventi descritti via social dal primo cittadino Giuseppe Canfora, che specifica come l’occasione sia stata propizia per ulteriori interventi in città: “L’intervento si è reso necessario per prevenire eventuali criticità e problemi di pubblica incolumità in concomitanza di eventi atmosferici avversi ed in particolare in caso di forte vento che con periodicità si abbatte sul territorio comunale, nonché per evitare deterioramenti e/o danneggiamenti e garantire inoltre un buon attecchimento dei nuovi alberi”.

La sensibilità dell’amministrazione Canfora

Al tempo stesso l’assessore al verde pubblico Emilia Esposito ribadisce la sensibilità dell’amministrazione sulla difesa del verde pubblico, un tema quanto mai strategico nelle città contemporanee. “Come amministrazione abbiamo sempre tenuto alta l’asticella dell’attenzione sulla cura del nostro verde pubblico con potature e interventi stagionali e perpetui” ribadisce Esposito, che infine spiega “Gli alberi che andranno ad essere sostituiti non sono purtroppo mai stati veramente recuperati dagli episodi di forte vento che hanno portato allo sradicamento di alcuni di essi, ora confidiamo nell’aiuto della cittadinanza nella tutela di queste nuove piante, evitando episodi di vandalismo che farebbe solo del male alle nostre comunità”.