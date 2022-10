Scafati. Diffamazione su FB, condanna bis per l’ex sindaco

Diffamazione a mezzo Facebook nei riguardi di Mario Santocchio. Confermata in Appello la condanna a sette mesi di reclusione, oltre al pagamento di un risarcimento e delle spese processuali, a danno di Pasquale Aliberti. La pena è sospesa. La Corte di Appello di Salerno, con sentenza 1688, Presidente Sergio De Luca, ha confermato la sentenza in primo grado del Tribunale Di Nocera Inferiore, nella quale venivano riconosciute le rimostranze di Santocchio in merito a dei post che l’ex sindaco aveva pubblicato sulla sua pagina social, per poi ribadirli anche nel corso di sedute di Consiglio Comunale. I fatti risalgono a un post su Facebook, scritto da Aliberti nell’aprile 2017, in cui sarebbe stata offesa “la reputazione e l’onore” dell’avvocato in quota Fratelli d’Italia, legato alla gestione degli appalti a Scafati. In quel periodo, infatti, Santocchio aveva attaccato l’ex sindaco per il fallimento della Scafati Sviluppo, parlando di “una morte annunciata, nonostante i vari tentativi del primo cittadino e dei suoi fedelissimi di nascondere gli atti della società di trasformazione urbana interamente partecipata dal Comune”. Secca e piccata la replica, sempre a mezzo social. “Lui è quello che cercava di essere candidato alle politiche in cambio di un finanziamento di 5 milioni a un gruppo di casalesi capeggiati da Di Caterino” il post diffamatorio. L’ex sindaco faceva riferimento ai presunti rapporti tra l’ex sottosegretario Nicola Cosentino, Santocchio e alcuni esponenti dei Casalesi. Le motivazioni riportano la difesa di Aliberti, il quale adduceva a sua discolpa di aver appreso del contenuto diffamatorio pubblicato dal libro “Il casalese”, di cui aveva prodotto stralci, dai quali aveva ricavato la circostanza del finanziamento. Il post arrivava in un momento in cui Santocchio provava a ricostruire la sua onorabilità e la sua figura di personaggio politico, dopo il coinvolgimento nell’inchiesta “Il principe e la ballerina”, chiusa in sede di udienza preliminare con il non luogo a procedere, senza neanche il vaglio dibattimentale.

Adriano Falanga