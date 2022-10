Pagani. De Prisco ha deciso: Sam cambia dirigenza

Dopo l’ultimo terremoto nelle parole del primo cittadino Lello De Prisco, la Sam è pronta a cambiare amministratore unico, il comandante della Polizia Locale Lucio D’Apolito è il prescelto. Sono stati giorni molto concitati nel comune paganese dopo le dichiarazioni del sindaco contro la propria società partecipata, reputata incapace di gestire diversi servizi in città. In tal senso sono state evidenti le continue segnalazioni da parte della cittadinanza a denunciare una città sporca, con ritiro e spazzamento dei rifiuti al di sotto degli standard e una cura praticamente fittizia del verde pubblico, sempre più degradato in alcune zone del territorio.

La decisione del Sindaco

Nelle prime battute De Prisco additava a tutta la squadra, manager e lavoratori, il fallimento della società partecipata, ma come nelle squadre di calcio, a pagare per primo è sempre l’allenatore e il suo staff. Ed ecco che quindi è ben servito l’addio a Mario Carpentieri, amministratore unico della Sam, e ad Aniello Giordano, direttore generale dei cantieri. “La revoca è giunta a seguito del mancato ottenimento dei risultati così come prefissato dall’amministrazione comunale, guidata dal sindaco De Prisco” si spiega in un comunicato stampa ad hoc “L’augurio al Commissario p.T D’Apolito di un proficuo lavoro, come già sta svolgendo al Comando di Polizia Municipale, al quale sono stati dati pieni poteri anche sull’organizzazione interna del cantiere”

D’Apolito, garanzia sin dal suo insediamento

A subentrare ci sarà quindi l’attuale responsabile del Comando di Polizia Locale di via Pittoni Lucio D’Apolito, una figura professionale che sin dal suo insediamento ha sempre entusiasmato l’amministrazione per abnegazione e capacità professionali. Sarà lui a gestire un periodo di vero e proprio riassetto della società partecipata, che vive di problemi interni oltre che di erogazione di servizi. Dall’opposizione consiliare non mancano poi appunti, in particolare da parte di Fabio Petrelli, che non può che giudicare negativamente la faccenda dopo un anno e mezzo circa di trasformato dell’ex ASPA in Sam:” La città è più sporca che mai e il degrado è tangibile in maniera quanto mai evidente. Giusta ovviamente la scelta di cambiare management, ma forse dovrebbe rivedere anche qualcos’altro, visto che la società è “sua figlia” e diverse persone nei vertici non hanno dimostrato di essere all’altezza del compito”.