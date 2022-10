San Marzano sul Sarno. Screening gratuiti ASL parla l’assessore Barretta (video)

Riparte il tour dell’ASL Salerno per la prevenzione delle malattie oncologiche, arriva la tappa a San Marzano sul Sarno per la gioia dell’amministrazione Zuottolo. Arriva anche nel comune dell’agro il progetto “Fai la prima mossa, gioca d’anticipo con le fermate della salute” organizzato dall’ASL Salerno in collaborazione con l’ordine dei medici e degli odontoiatri e l’Ordine della Professione di Ostetrica della Provincia di Salerno.

Le modalità

Ogni cittadino che si recherà nei pressi del Tir trasformato in unità sanitaria mobile in via Pendino potrà usufruire, in base l’età, direttamente di Pap – test, screening al colon retto, mammografia e melanoma. Una campagna di prevenzione importante verso cure meno invasive che è stata fortemente voluta dall’amministrazione marzanese e dall’assessore delegato alle politiche e promozione della salute Francesca Barretta, che ringrazia.

Il servizio è di Alfonso Romano