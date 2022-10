Sarno. Il sindaco Canfora chiede un tavolo tecnico per la pulizia dei canali

Parte dei principali canali del comune di Sarno in apprensione per mancanza di manutenzione, l’amministrazione Canfora convoca dei tavoli tecnici con la Regione Campania. C’è un bisogno immenso nel territorio sarnese di interventi di cura straordinaria di diverse infrastrutture volte allo scolo dell’acqua contro il fenomeno degli allagamenti e delle alluvioni.

L’appello di Canfora

A lanciare l’allarme ci ha pensato il primo cittadino Giuseppe Canfora, protagonista di una lettera inviata ai vertici della regione Campania e agli uffici regionali con la quale esorta gli enti preposti ad un incontro urgente con oggetto la pulizia delle opere idrauliche realizzate dopo gli eventi alluvionali del 5 maggio 1998. Si parla più nello specifico dei grandi canali in zona Ex-Arcadis, un fiore all’occhiello dell’ingegneria idraulica occidentale messa in estrema difficoltà dall’ostruzione provocata da alberi e vegetazione.

I “canaloni” opera da preservare

“Negli scorsi giorni abbiamo avuto un incontro specifico anche per interventi urgenti per i canali siti in via Sarno Striano, anch’essi bloccati in parte dalla sporcizia accumulatasi su fondo e argini” spiega il vicesindaco Roberto Robustelli, molto attivo insieme all’amministrazione tutta sull’argomento, quanto mai prioritario in vista delle stagioni delle piogge. L’attenzione del tavolo che si andrà a profilare metterà al centro anche un finanziamento ad hoc per il progetto di grande manutenzione, dal valore di circa 5 milioni e mezzo di euro. Fondi che però sono rimasti bloccati per diversi tempo per motivi burocratici, che ben spiega Robustelli:” All’incirca due anni fa partì l’iter per la manutenzione dell’opera, che necessita di studi tecnici specifici e dispendiosi. Nonostante ciò, circa sei mesi fa siamo riusciti a concludere la fase tecnica, ma siamo attualmente bloccati da una fantomatica autorizzazione della Soprintendenza della provincia di Salerno e Avellino, che ci chiediamo dove sia”. La pazienza è ormai agli sgoccioli con l’arrivo della nuova stagione invernale, soprattutto perché la mancata manutenzione è arrivata a depotenziare pesantemente un’opera gigantesca per caratura idraulica. “Ancora oggi studiosi della materia visitano il nostro territorio per scoprire il funzionamento dei canali e il loro collegamento alle vasche” conclude Robustelli “E’ incredibile come in Italia siamo bravissimi a costruire di tutto ma incapaci di curarli. E la responsabilità non può essere sempre un ping pong istituzionale”.