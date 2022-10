Sarno. Incontri con le istituzioni per una maggior sicurezza

Sarno. Questione sicurezza, il sindaco della città dei Sarrastri incontra il tenente colonnello Rosario Di Gangi e fissa un incontro con il Questore di Salerno, il dottor Giancarlo Conticchio.

I fatti di cronaca ed i primi provvedimenti

Dopo i fatti avvenuti nelle scorse settimane, l’Amministrazione comunale ha ritenuto opportuno attivare tutte le azioni possibili al fine di garantire la sicurezza in città, ed è per questa ragione che, negli scorsi giorni, il primo cittadino ha fortemente voluto un incontro con il tenente colonnello Di Gangi, comandante del Reparto Territoriale dei Carabinieri di Nocera Inferiore, il quale è stato ricevuto presso il Palazzo di Città.

L’incontro con il Questore

È invece delle scorse ore la notizia dell’incontro, in calendario per il prossimo 11 ottobre, con il Questore, al fine di pianificare una più intensiva azione di controllo nel perimetro cittadino sarnese, impiegando più uomini e più mezzi, per implementare la sicurezza dei cittadini. In merito a questa misura, il sindaco Canfora ha affermato che “Sono certo che, come già accaduto in altre circostanze, gli organi preposti accoglieranno le richieste finalizzate a tutelare l’esigenza dei cittadini di una maggiore sicurezza”.

Carmela Landino