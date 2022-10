Sarno. Provvedimenti contro la sosta selvaggia

Provvedimenti contro la sosta selvaggia. Un’ordinanza del sindaco, Giuseppe Canfora, regolamenta lo stazionamento dei veicoli in Corso Vittorio Emanuele ed in Vico Sgargiati.

I provvedimenti del Corso Vittorio Emanuele

Per ciò che concerne il centro storico, la sosta sarà consentita per soli 30 minuti negli appositi stalli, realizzati a partire dal civico 42 al civico 28 e, dal cinque all’uno. Sono stati inoltre istituiti ben sei passaggi pedonali lungo il percorso, ed un divieto di sosta dal civico 26 al sette. Chiarito anche il limite massimo di velocità, a trenta chilometri orari.

I provvedimenti per Vico Sgargiati

Per ciò che concerne invece il Vico Sgargiati, per inibire la sosta selvaggia sono stati installati ben 12 dissuasori, al fine di garantire massima sicurezza ai pedoni che utilizzano il passaggio per raggiungere via Fabricatore. Realizzato anche uno stallo per la sosta di veicoli per diversamente abili.

Carmela Landino