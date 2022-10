Scafati. Arriva il doposcuola popolare della “Rete di Solidarietà”

A Scafati i giovani assistono le giovanissime comunità arabe della città con un doposcuola gratuito e solidale. In un periodo storico dove le difficoltà sociali aumentano per colpa di una nuova crisi economica, nella città dell’agro giovani e migranti si uniscono per trovare risposte comuni contro un’amministrazione ferma al palo sul tema. E’ nato all’interno del circolo Arci Cortocircuito il doposcuola della “Rete di solidarietà”, dal lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 17.00, volto ad aiutare i piccoli bambini delle comunità arabe presenti sul territorio.

La voglia di aggregazione

L’attività nasce dall’osservatorio specifico creato dai giovani del circolo Arci, che confrontandosi con i vari migranti del territorio hanno voluto far partire un servizio dispendioso solitamente per la famiglie anche centinaia di euro al mese. “Non è un’opera di bene” specifica il presidente del circolo Lorenzo Coppa “Ma uno scambio interculturale e intergenerazionale tra i giovani di questa città e i giovanissimi in difficoltà con alle spalle famiglie laboriose che spesso non possono sopportare ulteriori spese legate all’istruzione del proprio figlio o figlia”. Matematica, Italiano, Scienze, arte e non solo vengono trattati in un rapporto eccezionale di sua natura, con i giovani che si sostituiscono agli insegnanti diventando dei tutor e persone di fiducia.

Un progetto entusiasmante

Ogni giorno si presentano oltre venti bambini, che aiutati dai volontari e dagli stessi colleghi di tavolo portano a termine i propri assegni di scuole elementari o medie. “Siamo aperti a nuove adesioni, sia per il servizio sia per il volontariato” conclude Coppa, specificando come “Ben presto ci sposteremo in uno spazio più ampio. Siamo entusiasti di questo progetto, ogni giorno impariamo anche noi qualcosa di nuovo dai bambini, bravi molte volte ad organizzarsi da soli o ad aiutarci una volta conclusi i compiti nelle piccole faccende del circolo”.

Una comunità in difficoltà

Il sorriso più grande è però delle mamme dei ragazzi, contentissime di poter vedere in un luogo pubblico i propri ragazzi concentrati sul proprio futuro ma spensierati da qualsiasi piaga. “Noi siamo molto preoccupati per il futuro dei nostri figli, che sembra non esistere in questo territorio dove pregiudizi e costi la fanno da padrone” spiega Karima Elassaed, una delle mamme che ha preso tanta forza e speranza per il futuro grazie a questo progetto:” E’ difficile poter garantire il doposcuola ai bambini con i costi che viviamo. Sono felice di poter vedere mia figlia felice insieme a tanti altri ragazzi della sua età. Come mamme abbiamo supportato l’iniziativa e a turno diamo una mano per ulteriore controllo che serve sempre, siamo entusiaste e questa comunità ci fa sperare in futuro diverso”.