Scafati. ASL Salerno: verso il riassetto dell’ospedale COVID Scarlato (video)

Scafati, il presidio ospedaliero “Mauro Scarlato” sotto la lente dell’Unità di crisi ed emergenza Covid-19, inizia la preparazione per il riassetto del nosocomio. Mentre la curva dei contagi nella provincia salernitano ricomincia a salire chiedendo un aumento di attenzione sul fenomeno, la dirigenza sanitaria sul territorio inizia a pensare al futuro del Covid Hospital modello nell’agro nocerino sarnese.

Un riferimento sul territorio

Il presidio ospedaliero “Mauro Scarlato” dall’inizio della pandemia è diventato centro d’emergenza sul territorio con enorme successo nella gestione della crisi sanitaria. Un onore che però lascia ben presto spazio agli interrogativi sul futuro di una struttura che si avviava alla sua rinascita dopo la chiusura del Pronto Soccorso all’incirca dieci anni fa. Lo scoppio della pandemia ha di fatto interrotto gli interventi strutturali promessi dall’amministrazione regionale Vincenzo De Luca e che necessitano ora di un riavvio per l’importanza strategica di un nosocomio a confine tra il vesuviano e l’agro, tra la provincia salernitana e quella napoletana.



















Le parole di D’Ambrosio

“La settimana prossima faremo una riunione dell’Unità di crisi ed emergenza Covid-19 sulle attività del presidio ospedaliero Scarlato, non solo per aggiornarci rispetto la battaglia con il covid ma anche per ragionare del futuro del nosocomio” è stata la dichiarazione rilasciata nelle scorse ore dal direttore sanitario del DEA degli ospedali di Nocera Inferiore, Pagani e Scafati Maurizio D’Ambrosio, che conferma la voglia di lasciarsi alle spalle l’esperienza dolorosa di una pandemia per riprendere le attività a tutela della sanità generale. Nelle ultime settimane il tema era diventato oggetto di campagna elettorale nella città scafatese, con l’on. Piero De Luca che cancellò un incontro con la cittadinanza dopo che esponenti di Forza Italia avevano dichiarato una contromanifestazione con tanto di striscione pro – Scarlato.

Il servizio è di Alfonso Romano