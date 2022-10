Scafati. Via Salice, ampliamento ancora rinviato in Consiglio

Niente voto al bilancio, niente rotonda in via Pizzone Salice. O almeno è quello che pensano Paolo Attianese e Antonella Vaccaro, dopo che il sindaco Cristoforo Salvati ha ritirato l’argomento dalla discussione in Consiglio Comunale, per due volte consecutive. “Il sindaco Salvati con il secondo ritiro consecutivo dell’argomento che prevedeva l’allargamento dell’incrocio posto in via Pizzone Salice, luogo teatro di numerosi incidenti, a spese di un privato, ha dimostrato la sua pochezza politica e la poca lungimiranza che purtroppo distingue questa amministrazione da tre anni” spiegano i due ex consiglieri di maggioranza. L’ampliamento della sede stradale poteva essere realizzato grazie ad una convenzione tra Palazzo Mayer e i proprietari dell’attività commerciale che fa angolo, attualmente dismessa. Un permesso a costruire che avrebbe permesso la riqualificazione dello stabile, attraverso la cessione di una porzione di suolo al Comune di Scafati, così da permettere l’ampliamento dell’incrocio, da anni teatro di incidenti stradali. Un progetto sul quale da anni è stata spesa parte dell’attività politica di Attianese. “Il nostro gruppo politico ha lavorato a questo progetto alacremente, è un atto dovuto alla comunità di Bagni e a tutti i cittadini di Scafati, aziende comprese, che hanno tante difficoltà nello svoltare con i mezzi pesanti”. La convenzione, che già aeva ricevuto il via libera dalla Giunta, è stata messa all’ordine del giorno negli ultimi due Consigli Comunali, gli stessi dove era in programma il voto al bilancio di previsione. In entrambi i casi l’argomento è stato ritirato per “approfondimenti tecnici”, immediatamente dopo il voto contrario espresso al documento contabile da parte dei due dissidenti, formalmente all’opposizione. Un gruppo che oggi conta oltre ai due consiglieri ex maggioranza, anche il sostegno di Giuseppe Sarconio, e dall’esterno dei due ex assessori Gennaro Avagnano e Raffaele Sicignano. Un’opera che il Presidente del consiglio Mario Santocchio aveva definito “necessaria e in favore della città”, ma di fatto, non è mai arrivata al voto dell’Assise pubblica. I proprietari avevano chiesto di poter ristrutturare lo stabile ad uso commerciale di circa 80 mq, concedendo al Comune di Scafati 18 mq di proprietà, oltre agli oneri di urbanizzazione.

Adriano Falanga