Angri. La festa dei nonni alla Casa del Sollievo

La residenza per gli anziani di Angri festeggia nel suo piccolo la festa dei nonni. Un momento di festa che serve anche per ricordare la premurosa accoglienza che la cooperativa sociale “Il Sollievo” ha nei confronti dei particolari ospiti della casa di Via Nazionale.















Ne parlano il presidente Gaetano Stanzione e l’animatore sociale Alfonso Di Bartolomeo.

Il servizio è di Tiziana Zurro