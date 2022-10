Angri. Realizzazione parcheggio Corso Italia, ok da Genio Civile e Vigili del Fuoco

Stop al rallentamento dei lavori di scavo per la riqualificazione urbana e la realizzazione del parcheggio interrato a Corso Italia. Arrivano i pareri positivi dei Vigili del Fuoco e del Genio Civile che autorizzano, senza nessun ulteriore ostacolo, il prosieguo della validazione del progetto esecutivo. Ci è voluto un altro anno per sbrigare altre formalità burocratiche in seguito alle numerose e infondate denunce pervenute ai vari enti di vigilanza.

Tutte le necessarie autorizzazioni del caso

Nelle mani del ‘validatore’ del progetto ora ci sono tutte le necessarie autorizzazioni per poter definitivamente validare il progetto che autorizzeranno Comune e impresa aggiudicataria dell’appalto a potere finalmente realizzare i parcheggi nell’ampia area del plesso delle ex scuole elementari di Corso Italia. I vigili del fuoco hanno dato “dato parere favorevole alla valutazione del progetto” ai fini della normativa di prevenzione incendi. Anche il Genio Civile non ha trovato ulteriori osservazioni sulle norme antisismiche e autorizza “l’esecuzione dei lavori strutturali in oggetto”.













Un “accanimento “mediatico e politico”

I due ulteriori pareri favorevoli si sommano, quindi, a quello già espresso, qualche settimana fa, dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio ponendo probabilmente fine a un “accanimento “mediatico e politico” che hanno rallentato e bloccato la realizzazione dell’intervento di riqualificazione urbana sostenibile di Corso Italia. Uno stop di cantiere che ha alimentato le voci e le congetture più disparate creando non poche difficoltà e danni di varia natura anche alla stessa ditta incaricata di abbattere e riqualificare l’intera area destinata alla realizzazione di un polmone verde e di archeggi interrati nel centro cittadino.

Luciano Verdoliva