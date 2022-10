Basket. Esordio “casalingo” per la Givova, al PalaBarbuto arriva l’Olimpia.

Corsi e ricorsi storici

L’ultima volta della formazione salernitana tra le mura amiche nella massima serie, nel lontano 2008, l’allora “Legea” ospitava le VuNere della Virtus Bologna, avendo la meglio per 91-88 in un match ininfluente ai fini della classifica (Scafati già retrocessa e Bologna già salva senza possibilità di agguantare un posto nei playoff). A distanza di oltre 14 anni sarà invece l’eterna rivale dei bianconeri, l’Olimpia Milano di Armani a far visita ai campani al gran ritorno in A. Una sfida attesissima sulle sponde del Sarno, i dolci ricordi di quel mezzogiorno infuocato risalente al 25 febbraio 2007 in cui Apodaca & Co. annientarono i meneghini son più che vivi, quel +21 (76-55) resta la vittoria più prestigiosa della storia gialloblù. Questo precedente lo decisero i ventelli di Carter ed Apodaca, mentre l’anno dopo, con la retrocessione della società cara a patron Nello Longobardi ormai certa, fu Danilo Gallinari il mattatore dell’incontro vinto dai viaggianti 88 a 92. Quello fu l’ultimo Scafati-Milano della storia, con Datome a metterne ben 18 per i padroni di casa.

Il punto sui biancorossi

Dopo la conquista del 29esimo scudetto proprio ai danni della Virtus Bologna, possiamo dire che il G.M. Christos Stavropoulos si è divertito così tanto in fase di mercato ad alzare l’asticella che ha consegnato ad Ettore Messina una vera e propria contender in Eurolega, oltre alla candidata numero uno per quello scudetto che varrebbe la terza stella per le “scarpette rosse”. Doloroso l’addio del Chacho Rodriguez, “rimpiazzato”, per modo di dire, da un professore del gioco come Kevin Pangos. Sempre in cabina di regia è arrivato il colpo Mitrou-Long, l’ex Brescia è però out e non prenderà parte alla trasferta in terra campana, assente per infortunio anche il terzo play di ruolo, Tommaso Baldasso. L’altro forfait quasi certo è quello di Gigi Datome, il capitano della Nazionale è il grande ex del match (con Scafati i suoi primi veri “assaggi” di A nel biennio 2006-2008) e molto probabilmente non potrà prendersi la standing ovation del suo vecchio pubblico domenica pomeriggio. Si dovrebbe rivedere in campo Shavon Shields, l’ex Trento rappresenterebbe ben più di una gatta da pelare per Rossi ed il suo staff. Il reparto esterni andrà quindi completandosi con le new entry Billy Baron, Deshaun Thomas, Stefano Tonut ed i confermati Davide Alviti e Devon Hall. Può avere minuti da esterno anche Pippo Ricci; mentre capitan Melli e Biligha sono le due “torri” con le quali abbiamo sognato in quest’estate azzurra agli Europei. La conferma di Hines (indiziato numero uno ad essere il “settimo” straniero e quindi quello che l’Olimpia terrà a riposo al PalaBarbuto dopo la prova di Villeurbanne di giovedì in coppa) e gli arrivi in pompa magna di Voigtmann dal CSKA Mosca e Brandon Davies dal Barcellona a chiudere il cerchio per quanto riguarda gli “interni”. Vittoria a fil di sirena all’esordio con la Germani Brescia (78-77) e poi, sempre in rimonta, l’importante vittoria in trasferta alla prima in Euroleague con Lyon-Villeurbanne (62-69). Un inizio di stagione positivo, ma non brillante e convincente sotto tutti i punti di vista.

Come arriva la Givova

Stone e compagni, a differenza della formazione lombarda, arrivano alla vigilia del match con una settimana “tipo” alle spalle. Trevor Thompson pian piano entra sempre più in condizione (14 i suoi punti al debutto con la Reyer), mentre i due “bocciati” del Taliercio, Lamb ed Henry, sono chiamati a riscattare subito la più che opaca prova con cui si sono presentati ai loro nuovi tifosi. Aristide Landi porta con sé ancora qualche noia muscolare che non gli ha permesso di essere sempre al 100% già in fase di preparazione, mentre capitan Rossato dovrebbe essere regolarmente della contesa nonostante la sindrome influenzale che lo ha costretto a riposo giovedì e venerdì. Non può esserci singolo all’interno del roster di Rossi che non vorrebbe lasciare tutto ciò che ha sul parquet napoletano questa domenica, è una di quelle gare in cui stanchezza, acciacchi e malanni passano tranquillamente in secondo piano; per tentare un vero e proprio miracolo sportivo gli uomini in canotta gialloblù saranno pronti a qualsiasi cosa.

Dove vederla e come seguirla

La diretta sarà sempre su Eleven Sports (www.elevensports.com/it).

Diretta radiofonica in streaming su Vesuvio Radio Tv (www.vesuvioradiotv.it).