Sarno. Piano contro la sosta selvaggia, arriva l’ordinanza

Il comune di Sarno mette in campo un piano contro il fenomeno di disordine stradale dovuto alla maleducazione di diversi cittadini. Un progetto temporaneo contro la sosta selvaggia, così il primo cittadino del comune sarnese Giuseppe Canfora ha voluto presentare le novità che si vivranno nel territorio rispetto il tema parcheggi.

Le novità

Diverse sono le novità introdotte su via Vittorio Emanuele e Vico Sgargiati, tutte volte ad aumentare il senso di sicurezza stradale e migliorare il servizio sosta comunale. In particolare, in via Vittorio Emanuele sarà istituita una sosta regolamentata di 30 minuti con disco orario, oltre a divieti di sosta, attraversamenti pedonali e un nuovo limite massimo di velocità fermo ora a 30 kilometri orari, con la rimozione di due stalli di sosta per diversamente abili per motivi di sicurezza stradale. In vico Sgargiati saranno invece installati ben 12 dissuasori di sosta per evitare la sosta irregolare di veicoli garantendo un passaggio pedonale per i cittadini in sicurezza, con tanto di creazione di uno stallo di sosta per diversamente abili.

Le parole dell’assessore Salvato

Modifiche che rientrano in un piano generale dell’amministrazione Canfora, che recepiti gli spunti arrivati dalla Polizia Locale sul territorio hanno così deciso di mettere in campo soluzioni di sicurezza per tutti i cittadini. “E’ stato doveroso anche vista l’attività della Polizia Municipale” conferma l’assessore alla viabilità del comune di Sarno Gianpaolo Salvato, che esalta l’attività del Comando sito all’interno del Mercato Ortofrutticolo nonostante le difficoltà del caso: “Nonostante una carenza di personale gli agenti della polizia Municipale svolgono un lavoro egregio di controllo del territorio, testimoniato dalle diverse azioni di repressione e sanzionatorie attuate nelle ultime settimane, che hanno portato non pochi risultati all’ente”. Non si deve però pensare, secondo l’assessore Salvato, ad un’emergenza specifica in città, ma semplicemente alla gestione di un problema comune in tutti in comuni dell’agro, dove la cultura stradale spesso viene a mancare. “Non siamo diversi dagli altri territori nel bene e nel male” conclude Salvato:” La nostra azione va nella tutela dei tanti cittadini che rispettano le norme stradali. Andiamo a colpire i maleducati, chi non segue le regole, poi nella rete di controlli può capitare che venga sanzionato anche qualcuno che di solito è un guidatore attento e scrupoloso, ma la legge è uguale per tutti e serve difenderla”.