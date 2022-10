Scafati. Via libera dalla Regione al rifinanziamento del Polo Scolastico

Arriva l’ok dalla Regione Campania alla rimodulazione dei fondi Pics, con il via libera alla realizzazione del Polo Scolastico. “Il Polo scolastico – le parole del Sindaco Cristoforo Salvati – rappresenta un’opera strategica per Scafati perché consentirà un’azione di riqualificazione complessiva urbana del territorio, mettendo a disposizione della comunità una cittadella scolastica che diventerà polo della cultura e della formazione della nostra città”. Un costo originario di nove milioni di euro, negli anni levitato, a causa dell’aumento dei prezzi e delle nuove normative, a circa 16 milioni. Oltre 4 milioni di euro in più sui fondi disponibili, che hanno comportato la decisione dell’ente di far entrare il Polo Scolastico nell’accordo di programma stipulato con la Regione Campania, così da trovare la copertura per quei 4 milioni fuori cassa. La modifica ha comportato la rinuncia a due progetti già finanziati, e con le economie ricavate raggiungere la somma mancante per completare l’iter e riprendere i lavori del Polo. “Abbiamo lavorato sodo per arrivare a questo importante risultato, per far sì che quest’opera diventasse un simbolo di legalità e di buona politica, nonostante le pesanti eredità dalle passate amministrazioni – continua il primo cittadino – Si tratta di un risultato davvero straordinario, il primo importante tassello dei grandi risultati di questa Amministra-zione”. La gara d’appalto era stata trasmessa da Palazzo Mayer alla Stazione Unica Appaltante lo scorso gennaio, la quale aveva anche completato le procedure e appaltato il progetto oltre quattro mesi fa. Mancava però la copertura economica per la definitiva assegnazione, e questa era frutto della rimodulazione dell’accordo di programma che si è conclusa ieri mattina. “Siamo davvero contenti che la Regione – ha aggiunto l’Assessore ai Lavori pubblici, Alfonso Di Massa – abbia finalmente approvato questo primo atto aggiuntivo all’accordo di programma sottoscritto a novembre 2019, che ci consente di ricevere un’integrazione di 3,85 milioni di euro rispetto alla risorse precedentemente finanziate per la realizzazione del progetto del Polo scolastico, arrivando così ad un finanziamento totale di 17,7 milioni di euro. Con l’approvazione del finanziamento potremo ora procedere celermente all’aggiudicazione della gara e alla successiva stipula del contratto con la ditta affidataria, non appena la SUA procederà all’approvazione definitiva, per l’inizio dei lavori”. Ad attendere la firma all’accordo, anche altri progetti non meno importanti, tra i quali la riqualificazione della villa comunale per un milione e il rifacimento totale dell’impianto di pubblica illuminazione, per altri 4,5 milioni di euro.

Adriano Falanga