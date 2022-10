Sport. Sant’Egidio Calcio: pareggio contro l’ASD Sapri

Pareggio con rammarico contro l’ASD Sapri

Il Sant’Egidio non riesce a dare continuità alla vittoria esterna contro la Poseidon, le reti nel primo tempo contro il Sapri fissano la partita sull’1-1. Una buona partenza vanificata da un episodio per gli uomini di mister Fontanella, che rimangono comunque imbattuti in campionato nonostante 4 pareggi in 5 gare.

La cronaca

Primo tempo che vede l’iniziale arrembaggio del Sant’Egidio, bravo anche a passare in vantaggio, con il Sapri che però è bravo ad uscire nell’ultimo quarto d’ora. Protagonista delle folate biancoblù Stoia, che al minuto 8 sfiora il gol con un colpo di collo pieno appena poco fuori l’area di rigore all’altezza dell’angolo destro ma che si spegne oltre il lato sinistro difeso dall’estremo difensore ospite. Stoia colpisce anche il palo al minuto 11 su calcio piazzato, e ancora ci prova sugli sviluppi del seguente corner, la risposta del portiere smanaccia il pallone nella zona coperta da Carpentieri, ma il suo tiro è di poco fuori. Il Sapri è pericoloso negli spazi aperti, e intorno al ventesimo è bravo Menta a fuggire in contropiede, ma il suo tiro si schianta sul palo destro difeso da Benevento. La sblocca per la formazione di casa il numero numero 99 Raffaele Ruocco, bravo da fuori area dopo un buon reticolo di passaggi dei giocatori in divisa gialloverde, il suo tiro non è irresistibile ma la papera di Colella accompagna il pallone oltre la linea. La pareggia poi il Sapri dieci minuti dopo con un’ottima corsa di Spinelli, che aiutato da una svista di Scala è servito davanti la porta difesa da Benevento, che nulla può fare per chiudere sul pallonetto preciso del 10 ospite. Il secondo tempo inizia però nel segno della confusione, con le due formazioni che non riescono ad indirizzare nel primo quarto d’ora il gioco, spezzettato da falli e sostituzioni. Nell’ultima mezz’ora sale il Sant’Egidio e ha diverse occasioni grazie alle fasce occupate dal neo entrato La Femina e Santaniello, che in un paio di occasioni non riesce a sfruttare le imbucate per battere un galvanizzato Colella dopo l’errore della prima frazione. Ci prova ancora Stoia da punizione, ma il tiro è nelle braccia del portiere. Il Sapri riesce poi negli ultimi minuti a sfruttare in parte la stanchezza della squadra di casa, riuscendo a rendersi pericolosi con un paio di contropiedi gestiti da Garofalo. Nulla di fatto però, per una partita che termine sul risultato di 1-1

Sant’Egidio Calcio (4-3-3)

Benevento, Matrone, Ferraioli, Scala, Napolano , Tedesco, Ruocco, Carpentieri, Stoia, De Prisco, Santaniello. Allenatore: Giovanni Fontanella

Sapri Calcio (4-4-2)

Colella, Tambasco, Iasevoli, Pascuzzo, Cordaro, Milioti, De Luca, Menta, Pifferi, Spinelli, Garofalo. Allenatore: Antonino Sparacio

Reti: 23’pt Ruocco, 33’pt Spinelli

Ammoniti.: Ferraioli (SE), Pascuzzo. Calci d’angolo 4-4. Recupero: 3’pt, 5’st