Angri. Affidamento dei beni confiscati: una seduta pubblica (video)

Angri. Affidamento dei beni confiscati seduta pubblica (video)

Una seduta pubblica per l’affidamento dei beni confiscati alla criminalità. Il prossimo 21 ottobre 2022, alle ore 10,00 presso l’Ufficio Suap, al secondo piano della sede comunale di Angri in piazza Crocifisso, la seduta pubblica per le operazioni di gara e quindi per l’apertura dei plichi contenenti le offerte. È quanto pubblicato sul sito istituzionale del Comune a firma del responsabile U.O.C. – L.L. P.P, ambiente e patrimonio Giovanni Losco.











Fine di un’annosa vicenda

Con questo passaggio fondamentale si mette la parola fine a una vicenda che ha generato non poche polemiche. Della vicenda fu investito l’allora commissario prefettizio Alessandro Valeri che si occupò in prima persona della faccenda. Molte volte l’amministrazione Ferraioli è stata chiamata in causa per la lentezza della procedura, prima per il lancio dell’avviso pubblico, poi della procedura di affidamento.

Il servizio è di Aldo Severino