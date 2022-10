Basket. Un’ottima Givova cede le armi con onore ai campioni d’Italia

Quattordici anni e mezzo dopo. Ne è passato di acqua sotto i ponti da quel 17 aprile 2008, c’è voluta più di una decade per vedere di nuovo Scafati e Milano condividere lo stesso parquet, le “scarpette rosse” in terra campana per affrontare lo storico club di Via della Gloria. L’unica nota stonata per i supporters giallobleu è il non poter giocare questo match a casa propria, in quel PalaMangano oggetto di discussioni dalla notte del 14 giugno, notte che consacrava il ritorno in paradiso della Givova, e che ancora non è pronto per ospitare il massimo campionato nazionale di pallacanestro.

Entrambi i roster non al completo

Oltre agli infortunati Datome (visto in canotta Scafati dal 2006 al 2008), Baldasso e Mitrou-Long, il turnover di coach Ettore Messina lascia fuori dalle rotazioni meneghine il 4 volte campione d’Europa Kyle Hines e l’ex Panathinaikos e Bayern tra le altre Deshaun Thomas. La Givova deve fare a meno del suo capitano, Riccardo Rossato, reduce da una settimana difficile con sintomi influenzali che non gli hanno dato pace, estromettendola di conseguenza dalla contesa odierna. Non perfette le condizioni dell’ala/centro Landi e del playmaker Diego Monaldi, che sono però in panchina a disposizione di coach Alessandro Rossi.

I quintetti

SCAFATI: Stone, Lamb, Henry, Pinkins, Thompson

MILANO: Pangos, Tonut, Shields, Melli, Davies

La cronaca del match

Palla a due della Givova ed è subito l’uomo più discusso del momento, Myke Henry, a piazzare due bombe filate che valgono il 6-0 ed il primo timeout biancorosso dopo 50″. Approccio inimmaginabile della Givova, sulle ali dell’entusiasmo i padroni di casa vanno avanti di 11 con la bomba di Pinkins (13-2 dopo due minuti di gioco). Capitan Melli cambia immediatamente faccia, suoi due dei tre tiri da oltre l’arco che valgono il -2 Olimpia al 5′ (15-13). Il futuro capitano della Nazionale è scatenato, 11 dei primi 18 punti di Milano sono suoi, Trevor Thompson costretto a spendere il suo secondo fallo e primo vantaggio meneghino sul 17-18. In uscita dal timeout la musica non cambia, i tiratori milanesi paiono infallibili, 17-26 con 120″ da giocare per chiudere il primo quarto di gioco. Di De Laurentiis da una parte e Davies dall’altra le ultime firme sui primi 10′ di gioco, l’Olimpia conduce di 8, 25-33. Il “vecchio blocco” scafatese (Monaldi e De Laurentiis su tutti), quello che ha conquistato la massima serie la scorsa stagione, fa vedere gli artigli, mini-parziale e -3 Givova, 30-33. Il rientro di Shields rianima i lombardi, 12-0 in un amen e divario che diventa di 15 lunghezze dopo l’ottavo punto di un implacabile Billy Baron (30-45 al 14′). Lamb & Co. faticano tremendamente a trovare soluzioni in attacco, Milano decisamente meno, al 18′ è una terrificante schiacciata di Biligha a regalare il massimo vantaggio ai viaggianti, 32-53. Di nervi, guidati da uno Stone mai domo, i gialloblù chiudono sul -15 all’intervallo lungo, 40-55. Spaventoso il 6/7 di squadra dopo due quarti del team 29 volte scudettato, mentre Scafati chiude con 8/21 da 3 e “solo” 5/10 da 2. Al cambio campo Scafati prova a stringere le maglie in difesa, Henry suona la carica e le lunghezze di vantaggio tornano in unica cifra (46-55 al 22′). Gli uomini di Messina non si scompongono, Davies fa bello e cattivo tempo nel pitturato, ne segna 8 filati e riporta a +18 i suoi, 50-68 al 28′. Una super schiacciata di Henry (miglior marcatore gialloblù dopo 3 quarti con 15 punti) ed un insolito 1/2 ai liberi di Shields sigillano la terza frazione di gioco sul 52-69 in favore dei campioni d’Italia. Lamb prova a svegliarsi, le scarpette rosse puniscono in contropiede con Ricci e Tonut, 60-75 al 36′, timeout Rossi. Lamb è finalmente in partita, 5-0 di parziale e -10 Givova con 3′ da giocare. Con un Pinkins impreciso dalla lunetta (1/4 nell’ultimo minuto) si chiude la prestigiosa sfida del PalaBarbuto, una troppo cinica e superiore Olimpia passa 66-75. Solo applausi per una Scafati combattiva, in attesa di test meno proibitivi che saranno clou per conquistare la permanenza in LBA.

La sala stampa

Ettore Messina: “Il brutto inizio è figlio del non aver trovato ancora un quintetto ideale con cui dare il giusto approccio alle gare. Ottimo è stato il rientro ed il parziale a cavallo tra la fine del primo quarto e il finale di secondo quarto; Pangos è riuscito a gestire benissimo il ritmo, poi chiaramente le percentuali del primo tempo sono andate in calando visto l’impegno di Eurolega ed i diversi viaggi che abbiamo dovuto sostenere nelle ultime ore. I miei complimenti a coach Rossi ed alla sua Scafati, che se continuerà a giocare così darà filo da torcere a tutte le squadre di questa equilibratissima LBA e potrà senza dubbio salvarsi.”

Alessandro Rossi: “Non fa piacere perdere, venire in conferenza stampa e dover dire di esser usciti a testa semi-alta, ma oggettivamente Milano è ad un livello al quale noi ancora non siamo pronti. Prendo quanto di positivo mostrato dalla mia squadra, non era semplice restare nel match mentalmente dopo che loro ci hanno strozzato con la loro aggressività nei quarti centrali. Ci servivano 7-8 minuti in più complessivamente per restare ancor di più in partita, da martedì torniamo in palestra per lavorare su quella continuità nell’arco dei 40 minuti che ancora ci manca. Thompson? Sta crescendo a livello fisico, ma è ancora lontano dalla sua miglior condizione, dopo la buona prova di Venezia ci sta un passo indietro contro l’Olimpia che ha un parco lunghi invidiato probabilmente da tutta Europa.

I tabellini

SCAFATI: Stone 5, Lamb 16, Thompson 6, Pinkins 12, De Laurentiis 7, Landi, Henry 15, Monaldi 3, Ikangi 2, Caiazza n.e., Morvillo n.e.

MILANO: Davies 16, Pangos 9, Miccoli n.e., Tonut 5, Melli 13, Baron 8, Ricci 2, Biligha 5, Hall 5, Shields 5, Alviti 2, Voigtmann 5.

Spettatori: 2000 circa.