Meteotrek, nozioni di meteorologia sul Monte Saretto

Sarno. Si è svolta questa mattina “Meteotrek”, un’escursione gratuita sulla collina del Monte Saretto, a Sarno, in compagnia di Gaetano Genovese di 3B Meteo.

Gli argomenti

Gli argomenti affrontati in mattinata, sono stati i più disparati, da una piccola lezione di meteorologia di base, a come interpretare le allerte meteo, fino a parlare dell’alluvione che colpì la città dei Sarrastri nel maggio del 1998, per approfondire e comprendere meglio i fattori scatenanti dell’evento.

L’organizzazione e la partecipazione

L’incontro, che ha riscosso un discreto successo, ed ha visto partecipare anche numerosi giovani, è stato organizzato dalle associazioni “Orma Verde” e “Legambiente Circolo Leonia Valle del Sarno”, con la collaborazione di altre associazioni, come “Viva” di Palma Campania”, “Aretè” di San Marzano sul Sarno e l’ “Associazione Volley Diana” di San Valentino Torio, ed il patrocinio morale dell’Ente Comunale.

Le dichiarazioni

“La continua collaborazione con le numerose associazioni presenti crea circoli virtuosi per promuovere, tutelare e sviluppare il nostro territorio – ha detto Claudio Pagano, componente di “Orma Verde” e “Legambiente” – e questa è solo la prima di numerose altre iniziative che si muoveranno proprio in questo senso”.

Carmela Landino