Nocera Inferiore. Si procede alla Composizione delle commissioni consiliari (video)

Si procede alla composizione delle commissioni consiliari. Il sindaco Paolo De Maio firma il decreto. Saranno dieci gli organismi chiamati a collaborare alle attività deliberative consiliari, ad analizzare i provvedimenti al vaglio dell’assise e a proporne di altri.

Le commissioni: composizione

L’assetto delle commissioni prevede sei componenti per la maggioranza e cinque per l’opposizione, riproponendo e garantendo lo stesso peso consiliare dei gruppi. Resta da procedere alla nomina dei presidenti e dei vice presidenti considerato il passaggio più delicato, teso in futuro a garantire gli equilibri della maggioranza. Si terrà conto della composizione dei gruppi e anche delle presenze in giunta.













Convocazione

La convocazione congiunta del presidente del consiglio Antonio Alfano dovrebbe arrivare entro la metà settimana, per consentire alla maggioranza di avere chiara la situazione tra lunedì e martedì in modo da avere un una maggiore compattezza.

Il servizio è di Aldo Severino