Pagani. Comune e Paganese sposano il progetto “Tengo Arteteca” (video)

La Paganese Calcio diventa un esempio regionale d’inclusione grazie a un progetto di condivisione sportiva con il presidio di Villa Dei Fiori. “Tengo Arteteca” è il progetto presentato a Palazzo San Carlo dalla dirigenza della Paganese Calcio e del centro riabilitativo con il bene placido dell’amministrazione Lello De Prisco, destinato a diventare un vero e proprio esempio sociale e sportivo.

Il progetto

Con le varie delegazioni presenti è stato illustrato il progetto che vedrà uno scambio sportivo ed emozionale tra il gruppo squadra azzurro stellato e la comunità disabile di Villa Dei Fiori che pratica sport all’interno del complesso sanitario. Una volta alla settimana saranno i giocatori a salire su per la collina per condividere sessioni speciali di allenamento con i ragazzi del centro, mentre in occasione delle partite di casa saranno organizzati pulmini pieni di tifosi speciali.











“Siamo il primo progetto in Campania di questo tipo e non possiamo che esserne orgogliosi – spiega il direttore generale Guglielmo Accardi – Per noi è una dimostrazione di affetto nei confronti di tutti i nostri tifosi, delusi magari dallo scollamento con la società degli ultimi anni. Vogliamo ripagare l’amore, dobbiamo dimostrare di essere accanto a ogni nostro tifoso e speriamo che i nostri fans possano apprezzare la nostra iniziativa”.













Un torneo

“Ci sarà un torneo con altre strutture alla fine del progetto. Al di là di questo, la cosa che più ci rende felice è che renderemo questi ragazzi per qualche ora degli atleti, che comporterà una maggior attitudine alla fatica e al conseguimento di successi. Ringrazio la società per il supporto dimostrato, aiuteranno a far crescere una comunità”” conclude il direttore amministrativo di Villa Dei Fiori Giovanni Capone.

Il servizio è di Alfonso Romano