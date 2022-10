Scafati. Urbanistica senza dirigente, va via Di Gregorio

Doveva essere il dirigente che attuasse la “rivoluzione urbanistica” di Cristoforo Salvati, ma alla fine anche l’architetto Lucido De Gregorio lascia Palazzo Mayer. Ad interim dovrebbe sostituirlo il veterano Nicola Fienga. “Scafati in questi tre anni e più, ha avuto un’amministrazione assolutamente precaria, tranne il Sindaco, e responsabili degli uffici comunali a loro volta precari – polemizza dal gruppo Insieme per Scafati, Michele Russo – Come alle giostre, assessori che salgono e scendono da cavallo continuamente, senza poter avviare seriamente un ciclo di lavoro. In alcuni settori chiave la media di durata in carica è di pochi mesi. Logico che abbiano prodotto poco e male, ed in qualche caso non abbiamo avuto nemmeno il tempo di giudicarli. I responsabili degli uffici comunali sono stati e sono un misto di incarichi precari e part-time”. Russo fa un elenco della “precarietà” dei capisettore. “L’incarico al responsabile dell’urbanistica, part-time con Santa Maria La Carità, è scaduto il 30 settembre. È l’ennesimo cambio di Salvati in un settore chiave che non riesce a smaltire arretrati di permessi di costruire, condoni e non ha nemmeno avviato il Puc. Del resto la politica di questa amministrazione in campo urbanistico si concentra sulle varianti”. Da mesi senza dirigente l’ufficio Tributi. “Il Responsabile è la segretaria comunale, a sua volta part-time con Agerola – continua Russo – Per darle una mano sono stati incaricati fino a dicembre due funzionari, uno di Cava ed uno di San Marzano che verranno a Scafati fuori degli orari di lavoro, così è scritto, svolgendo una prestazione di lavoro autonomo. Un dopo-lavoro insomma. Ovvio che è stato e sarà difficile produrre atti ed incassare”. La segretaria Paola Pucci guida anche il Contenzioso e lo Sportello Unico Attività Produttive. “Al di là del suo impegno che lodiamo, è normale? Per noi proprio no”. A tempo determinato anche Salvatore Dionisio, comandante della Polizia Locale “e a part-time con Siano – aggiunge l’esponente di minoranza – mentre la responsabile del settore economico finanziario, Anna Farro, è anche lei incaricata presso altri enti”. Infine la stoccata: “Con un’amministrazione precaria ed uffici organizzati così precariamente, al di là dell’impegno encomiabile dei dipendenti comunali, è una conseguenza ovvia che la città vada avanti alla giornata senza alcun orizzonte programmatico di medio-lungo periodo”. La speranza è riposta nelle 44 assunzioni previste, da concretizzarsi entro fine anno, ma che attendono ancora il via libera al bilancio consolidato e conseguente autorizzazione dalla Cosfel.

Adriano Falanga