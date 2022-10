Il sindaco di Sarno scrive ai cittadini. “Tutelare l’ambiente”

Sarno. Il sindaco della città dei Sarrastri, Giuseppe Canfora, scrive ai suoi concittadini per parlare loro della tutela ambientale, che passa anche per l’ordinanza di divieto di installazione di altri impianti che trattano rifiuti.

La lettera del sindaco Canfora

Nella missiva, pubblicata a mezzo social, Canfora sottolinea che, già due anni fa fu emanata un’ordinanza attraverso la quale si vietava qualsiasi altro insediamento di stabilimenti che trattassero rifiuti e che, non solo da quel momento, l’Amministrazione ha difeso la città con forza. A dare man forte a tali decisioni prese all’interno del Palazzo di Città sono sicuramente le sentenze dei Tribunali Amministrativi, le quali sono in netto contrasto con ciò che invece vorrebbero gli imprenditori che vorrebbero far nascere le proprie imprese proprio sul territorio sarnese.

“Più volte abbiamo ordinato la chiusura di impianti per gli odori molesti – si legge ancora nella lettera indirizzata ai cittadini – ma i giudici, ogni volta, li hanno riaperti, perché non esiste una legge che ci permetta di chiudere gli impianti che inquinano o che misuri gli odori molesti, ma non ci fermiamo, siamo al lavoro per trovare delle soluzioni”.

Le reazioni dei cittadini sarnesi

Tra i cittadini, tuttavia, c’è chi non ha preso bene la notizia, ed ha contestato la comunicazione, sempre a mezzo social. C’è infatti chi chiede fatti e non parole, chi si chiede chi abbia concesso invece il suolo per l’apertura dei siti che sono operativi da tempo, e sono stati negli anni motivo di forte protesta e discordia tra la cittadinanza e l’Amministrazione e chi, infine, chiede maggiori interventi e maggiore controllo.

Carmela Landino