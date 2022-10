Menci Group, leader nei semirimorchi

La storia di successo del brand toscano Menci Group, leader nella produzione ed immatricolazione di semirimorchi.

Una storia dai grandi numeri quella della famiglia Menci, dal 2020 primo produttore italiano del settore: 95 anni di attività, 3 sedi, oltre 400 dipendenti, 40 Paesi importatori.

Una strategia d’impresa che ha puntato sugli investimenti in ricerca e sviluppo e sulla diversificazione delle attività per fornire ai clienti un ventaglio di mezzi flessibili e performanti sempre più ampio, con soluzioni all’avanguardia, sempre in linea con l’evoluzione del mercato, personalizzate e funzionali al lavoro di ogni trasportatore. Il tutto con elevati standard qualitativi (UNI EN 9001:2008) e rivolgendo sempre una particolare attenzione nei confronti di sostenibilità ed ambiente (UNI EN ISO 14001:2004). Ogni progetto è coordinato da un team di figure professionali, ciascuna delle quali contribuisce ad apportare innovazione e miglioramento.

Prodotti di assoluta qualità ed affidabilità. In ogni dettaglio. Grazie ad una tecnologia e ad una capacità di lavorazione uniche, sviluppate in anni di successi e continuamente sottoposte a verifica ed aggiornamento. Questa è la filosofia aziendale Menci. Una dedizione assoluta alla causa della qualità globale, che ha portato l’azienda ai vertici del mercato europeo dei semirimorchi ribaltabili e delle cisterne per trasporto mangimi e carburante.

I macro settori di impiego dei mezzi riguardano cava cantiere, ecologia, agrario, mangimi, general cargo, portacontainer, oil & gas, allestitori; in particolare le categorie produttive sono di cisterne mangime, casse tonde e quadrate, centinati, cisterne carburante, piani mobile e portacontainer. Menci Group fornisce il servizio di assistenza ai propri mezzi grazie ad una capillare rete di officine autorizzate distribuite in tutta Italia e monitorate costantemente dal Reparto Assistenza Post Vendita.

Tra gli ulteriori servizi offerti l’illustrazione sul funzionamento dei veicoli alla consegna, riparazione e ricondizionamento dei veicoli usati, assistenza telefonica ed on-line, gestione tecnico-commerciale degli interventi di riparazione in garanzia presso le proprie sedi e gli altri punti della rete, gestione della ricambistica diretta ed indiretta.