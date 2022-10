San Giuseppe Vesuviano. Giovane perde la vita sulla Strada Statale 268

San Giuseppe Vesuviano. Drammatico il bilancio di un altro incidente avvenuto sulla Strada Statale 268 del Vesuvio nel tratto compreso tra le uscite di San Giuseppe Vesuviano e Poggiomarino. E’ di un morto e due feriti il bilancio del tragico impatto lungo la Statale killer.

La vittima

A perdere la vita una giovane, che sarebbe residente nell’agro, al momento dell’impatto in auto col suo fidanzato. La giovane donna sarebbe deceduta sul colpo mentre il ragazzo che era alla guida dell’auto, è stato invece trasportato in gravi condizioni all’ospedale.













Forze dell’ordine in azione per ricostruire la dinamica e disciplinare il traffico: in direzione di Angri si è viaggiato a una corsia fino a notte inoltrata.