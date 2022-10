E' della frazione San Lorenzo di Sant’Egidio del Monte Albino, la ragazza morta in un incidente avvenuto sulla strada statale 269, oramai tristemente nota come la strada della morte.

Sant’Egidio Monte Albino. Sgomento e dolore per la morte di una giovane ragazza.

E’ della frazione San Lorenzo di Sant’Egidio del Monte Albino, la ragazza morta in un incidente avvenuto sulla strada statale 268, oramai tristemente nota come la strada della morte.

Strada della morte

Non si contano più infatti gli incidenti con morti e feriti che puntualmente avvengono a ritmo quasi cadenzato sul complicato tratto autostradale che parte da Napoli Ponticelli per terminare ad Angri.

Nata come via di fuga

Nata come via di fuga per il rischio Vesuvio, la Statale 268 del Vesuvio oggi è ben altro. È la strada della morte, una delle arterie più pericolose della Campania. Ieri sera l’ultima tragedia. Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente che ha provocato la morte di una giovane ragazza e ridotto in fin di vita il fidanzato se ne stanno occupando in queste ore le autorità .

Le prime indiscrezioni

Dalle prime indiscrezioni pare che la ragazza, V. G . di 22 anni della frazione San Lorenzo di Sant’Egidio del Monte Albino, stesse ferma su uno scooter con il fidanzato su una piazzola di emergenza della strada della morte. Un veicolo, non vedendoli , li ha scaraventati per parecchi metri. L’ennesima tragedia piena di dolore. Due giovani vite segnate da un terribile destino.

Aldo Severino