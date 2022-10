Scafati. E’ scontro sull’ampliamento de La Regina

Quasi settecentomila euro in cambio del previsto parcheggio. E’ l’importo che La Regina dovrà versare al Comune di Scafati quale corrispettivo per la monetizzazione dell’area di quasi 4.500 mq ceduta a Palazzo Mayer, a seguito del permesso a costruire per un ampliamento di circa 50 mila mq concesso dal Consiglio Comunale. Una questione in prima battuta economicamente vantaggiosa per la città di Scafati, se non fosse che la Commissione Garanzia presieduta da Michele Russo ha acceso i riflettori per fare piena luce. “Appare molto dubbio che una delibera di giunta possa modificare una delibera di consiglio relativa ad una convenzione urbanistica – spiega il consigliere di minoranza – Appare dubbia, inoltre, l’applicabilità al permesso di costruire de La Regina spa n. 28/2020 del regolamento sulla monetizzazione degli standard”. Per capire meglio l’iter amministrativo adottato, Russo aveva convocato in commissione la vicesindaco Serena Porpora. Questo perché è stata lei, il 10 agosto scorso, a proporre la delibera con il dirigente, oramai ex, Lucido De Gregorio, in sostituzione del sindaco Cristoforo Salvati, che detiene anche la delega all’Urbanistica. “Purtroppo il Vicesindaco ha disertato la riunione immotivatamente, nè è intervenuto alcun responsabile del settore urbanistica in quanto il ruolo è attualmente scoperto – aggiunge Russo – Nel merito la commissione ha rilevato che la Delibera di Giunta consentendo di eliminare il parcheggio pubblico di 4.405,20 mq, in cambio del pagamento di 695.288,75 euro, va a modificare quanto deliberato dal Consiglio Comunale il 28 luglio 2020 con la delibera n. 80”. Non solo, è stata anche presentata istanza di accesso agli atti, al fine di verificare la fondatezza delle voci di corridoio che vogliono La Regina beneficiaria di uno sconto di circa 200mila euro, per un saldo di 500 mila euro, già autorizzato e saldato grazie ad una determina dell’ex dirigente. “E’ ovvio che al di là del ruolo della proponente la delibera, la vicenda chiama in causa le responsabilità piene del Sindaco quale delegato all’urbanistica, ed è suo dovere chiarire quanto prima la vicenda”. A Russo fa eco anche l’ex assessore ai Lavori Pubblici Gennaro Avagnano. “Oltre la questione urbanistica in quella zona vi è anche l’aspetto ambientale ed idrogeologico che è stato sempre trascurato e messo in secondo piano da questa amministrazione. I continui allagamenti, il consumo del suolo, la mancanza di opere di urbanizzazione a via Nuova San Marzano, avrebbero dovuto spingere al buon senso ed attendere prima di concedere un ampliamento industriale pari a sette campi di calcio. Se poi dovesse avverarsi quello che si vocifera, cioè un cospicuo risparmio sulla cifra deliberata, il Sindaco e l’assessore alle Attività produttive, Alfonso Di Massa, dovranno darne spiegazioni alla città”. Dal primo cittadino, interpellato, nessun riscontro.

Adriano Falanga